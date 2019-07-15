تعرف على اشتراطات الذبح في العيد وأيام التشريق بمكة

تواصل – فريق التحرير:

وضعت أمانة العاصمة المقدّسة شروطاً محددة لقيام المطابخ الأهلية بالذبح، وشدّدت على ضرورة استيفائها قبل قيامها بذبح الأغنام في يوم العيد وخلال أيّام التشريق.

وشدد أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، ووجود طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل الذبح وبعده.

وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توافر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ، وتهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة، إضافة إلى أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

وأكد القويحص؛ على ضرورة التزام هذه المطابخ بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص بالذبح، موجهاً بالقيام بجولات رقابية ميدانية للتحقق من حسن الأداء، ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

وتعبئة التقرير اليومي عن المطابخ مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لأهالي مكة المكرّمة وزوّار بيت الله الحرام .