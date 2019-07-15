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الأولى من نوعها.. جراحة معقدة لاستئصال ورم من عين مواطن بالجبيل

الأولى من نوعها.. جراحة معقدة لاستئصال ورم من عين مواطن بالجبيل
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https://sabq.org/Xz7WDw

تواصل – فريق التحرير:

تمكن الفريق الطبي ببرنامج الخدمات الصحية في الهيئة الملكية بالجبيل، بتوفيق الله، من إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم متضخم في حجاج العين اليمنى لمريض يبلغ 48 عاماً، حيث تعد هذه العملية الأولى من نوعها في تاريخ الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

وأوضحت الدكتورة زينب بنت يوسف الحباب استشارية جراحة تجميل العيون ومجرى الدمع وجراحة حجاج العين؛ أن المريض تم تحويله للعيادة بتشخيص أورام بعد معاناة استمرت سنتين دون استجابة لأي علاج.

وأضافت أنه تم فحص المريض بعيادة جراحة العيون التجميلية عقب تحويله إليها كحالة ورم دموي متقدم بالحجاج الأيمن للبدء بالعلاج الإشعاعي، ولوحظ بعد عمل الفحوص والأشعة وجود ورم متضخم بطول 2 سم وعرض 1.5سم وسماكة 1.5 سم فوق العين اليمنى تسبّب في تشوّه شكل العين وسبّب ضغطاً على العين اليمنى للمريض.

وتابعت الحباب؛ أنه قد تقرّر إجراء عملية جراحة لاستئصال الورم وتكللت العملية، ولله الحمد، بالنجاح حيث تم استئصال كامل الورم دون أي مضاعفات أثناء الجراحة، ووضع المريض تحت المراقبة والملاحظة لمدة شهر لوحظ خلالها تحسن عام في الوظائف الحيوية بجسم المريض.

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