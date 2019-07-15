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خلال شهر.. «البيئة» تضبط مخالفات لزراعة الأعلاف بقيمة 10 ملايين ريال

خلال شهر.. «البيئة» تضبط مخالفات لزراعة الأعلاف بقيمة 10 ملايين ريال
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تواصل – الرياض:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها فرضت خلال الشهر الماضي غرامات على مخالفي زراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إجمالي الغرامات المفروضة بلغ 10 ملايين و74 ألف ريال، مشيرةً إلى أنها رصدت المخالفات عبر التصوير الفضائي والمسح الجوي للمزارع.

وأفادت الوزارة بأن الغرامة تكون على صورة 4000 ريال مقابل كل هكتار مزروع بالأعلاف دون رخصة زراعية، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ جولات التصوير الفضائي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

يُذكر أن منع زراعة الأعلاف الخضراء يشمل مناطق الرف الرسوبي: (الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك).

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