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«سكني» يعلن أسماء 12 ألف مستفيد خلال الشهر الماضي.. إليكم رابط الاستعلام

«سكني» يعلن أسماء 12 ألف مستفيد خلال الشهر الماضي.. إليكم رابط الاستعلام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الاثنين، عن استفادة 12,426 أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يتيحها البرنامج، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، بينهم 4690 أسرة سكنت منازلها.

وأوضح البرنامج أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة في النصف الأول من العام الجاري إلى 80,621 أسرة في مختلف مناطق المملكة، بينها 38,408 أسر سكنت بشكل فعلي.

ونشر “سكني” أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط (هنا) التي تتيح كذلك جميع تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وتمويل القرض القائم.

إضافةً إلى الخدمات الأخرى التي تتضمّن حجز الأراضي السكنية في المخططات، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ودعم المتقاعدين، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

وتأتي قائمة الأسماء الجديدة التي أعلن عنها برنامج “سكني” امتداداً لما أعلن عنه مسبقاً، حيث استفاد من البرنامج خلال العام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وسجل مايو الماضي استفادة 13,230 أسرة، فيما يتواصل إعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج “سكني” بشكل شهري.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن “سكني” يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف السويلم أنه من ضمن جهود “سكني” لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفاً وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد.

كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية”.

مشيراً إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.

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