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شرطة الرياض تكشف ملابسات مقتل مدرب مغربي داخل مركز رياضي

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقتل مدرب مغربي داخل مركز رياضي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة الرياض، عن ملابسات جريمة القتل التي وقعت مساء أمس الأحد داخل أحد المراكز الرياضية بحي السويدي، وراح ضحيتها مدرب من الجنسية المغربية.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في تمام الساعة (6:38) من مساء الأحد 1440/11/11هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم (مغربي الجنسية/ 29 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز؛ نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنة بالصدر من سلاح أبيض (سكين).

وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة (مواطن/ في العقد الثالث من العمر) وضبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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