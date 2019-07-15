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«تنظيم الكهرباء» توضح حالات تعويض المشتركين المتضررين من الخدمة

«تنظيم الكهرباء» توضح حالات تعويض المشتركين المتضررين من الخدمة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت “هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج”، اليوم الاثنين، عن معايير محددة لمقدمي الخدمات الكهربائية، في حال التضرر من الخدمة.

وتتضمن هذه المعايير، استحقاق المستهلكين المتأثرين بتضرر الخدمة، تعويضاً مادياً، مبينة الحالات التي يستحق فيها المشترك ذلك التعويض من مقدم الخدمة.

ودشنت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها في “تويتر” حملة توعوية تحت عنوان “وش لك وش عليك”، أكدت خلالها أن المشترك يستحق تعويضاً يبلغ 200 ريال في حال عدم توصيل الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.

وأشارت الهيئة إلى أن المشترك يستحق تعويضاً بمبلغ 200 ريال عند انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات، خلال سنة ميلادية واحدة.

وأضافت أن المشترك يستحق 75 ريالاً في حال عدم حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير من قبل مقدم الخدمة خلال 15 يوم عمل، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع.

وأشارت في حملتها أن على أي مشترك متضرر من خدمة الكهرباء التقدم بشكوى على شركة الكهرباء عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو عبر الهاتف “مركز خدمة المشترك” (٩٢٠٠٠١١٠٠) أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر أحد مكاتب خدمات المشتركين، وفي حالة عدم قناعة المشترك من رد الشركة يمكنه رفع شكوى لهيئة تنظيم الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني؛ أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف (٨٠٠١٢٥٩٠٠٠).

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