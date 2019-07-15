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وفاتان وإصابة 4 في حادث تصادم مروع ببيشة

وفاتان وإصابة 4 في حادث تصادم مروع ببيشة
أرشيفية
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تواصل – عسير:

تسبب حادث مروري أليم وقع -فجر اليوم- في وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين، وذلك على طريق الرين- بيشة أمام مركز أمن الطرق بالجنينة شمال محافظة بيشة، الأمر الذي دعا الأهالي لتجديد مطالبهم بضرورة ازدواج الطريق، بعد تكرر الحوادث المروعة.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري: أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم على طريق الرين أمام مركز أمن الطرق بالجنينه بعدد من الفِرَق الإسعافية.

وأوضح أنه فور تلقي عمليات المنطقة للبلاغ عن الحادث الساعة 1:48 صباحًا، على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين، اتضح وجود وفاتين وأربع إصابات.

وأضاف: تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية، وكان من بين الإصابات حالة خطيره تم نقلها إلى المستشفى الملك عبدالله عن طريق الفِرَق الإسعافية، وحالتي وفاة تم نقلها عن طريق النقل غير الإسعافي وبقية الحالات تم نقلها عن طريق الفِرَق المشاركة في الحدث.

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