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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها لاستكمال الإجراءات

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها لاستكمال الإجراءات
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الخدمة المدنية (36) مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني وذلك بعد أن استكمل المرشحون إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأهابت “الخدمة المدنية” بالمعلنة أسماؤهم أدناه مراجعة أي من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13/11/1440هـ إلى يوم الأثنين الموافق 20/11/1440هـ.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المرشحين من رجال

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