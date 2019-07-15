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25 جهة حكومية تناقش الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة

25 جهة حكومية تناقش الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة
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تواصل – واس :

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عقدت هيئة تطوير المنطقة حلقة نقاش لعرض الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية قدمت خلالها 10 أوراق عمل.
واستعرضت إدارة المشروعات بالهيئة في بداية حلقة النقاش المشروعات الجديدة التي تنفذها في المشاعر المقدسة والإحصائيات ونسب الإنجاز لكل مشروع، علاوة على الخطة التشغيلية للهيئة الخاصة بقطار المشاعر الذي سيتم تشغيله هذا العام عبر مشغل وطني (شركة سار) مستهدفًا هذا العام نقل أكثر من 360 ألف حاج وحاجة عن طريق 2000 رحلة موزعة على 9 محطات.

وتناولت الهيئة ورقة عمل مسارات الحشود بمشعر منى والخطط المنسقة مع الجهات الحكومية والأمنية التي ستطبق حج هذا العام وكذلك التجارب الميدانية التي تسبق توافد الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة.

من جانبها قدمت وزارة الحج والعمرة ورقة عمل عن رؤية الوزارة في التفويج لحج هذا العام والخطط الميدانية التي تنفذها كوادرها البشرية بالتنسيق مع بعثات الحج لإنجاح الخطة في هذا العام، بينما قدمت قوة أمن المنشآت خطتها التي ستنفذها حول إدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة، وقدمت قوة الطوارئ خطتها لتشغيل منشأة الجمرات والاحترازات الأمنية المتخذة في هذا الجانب.

كما قدم الأمن العام الخطة التشغيلية لحج هذا العام والاستعدادات البشرية لتطبيقها، فيما تناولت مديرية الدفاع المدني خطتها في حج هذا العام والاستعدادات والتجهيزات الآلية والبشرية للتدخل في حال وقوع أية اخطار لاسمح الله، وعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة ورقة حول مرئيات وملاحظات الهيئة العليا لمراقبة الحجاج وأبرز الإحصائيات والنسب في هذا الشأن، وسردت أمانة العاصمة المقدسة سعيها حول تنفيذ خطتها التشغيلية.

وخرجت حلقة النقاش في الختام بعدة توصيات سيتم العمل بها في الخطط التشغيلية للجهات المشاركة خلال موسم حج هذا العام لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

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