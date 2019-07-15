الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقتل مدرب مغربي داخل مركز رياضي

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقتل مدرب مغربي داخل مركز رياضي

القصاص من قاتل المواطن «آل سعد» بعسير.. هشَّم رأسه بحجر

القصاص من قاتل المواطن «آل سعد» بعسير.. هشَّم رأسه بحجر

دماء على جدار مقبرة المجاردة.. سيارة تنشطر 3 أقسام ووفاة 5 أشخاص

دماء على جدار مقبرة المجاردة.. سيارة تنشطر 3 أقسام ووفاة 5 أشخاص

«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب

«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب

طقس شديد الحرارة على «الشرقية» .. و«كراني» يُحذر من التعرض للشمس

طقس شديد الحرارة على «الشرقية» .. و«كراني» يُحذر من التعرض للشمس
0

تواصل – فريق التحرير :

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنها ستتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة في الظل، ما ينبئ بطقس شديد الحرارة على المنطقة .

وقال كراني عبر حسابه الرسمي في تويتر: ستكون الرؤية ما بين 3- 7كم ، مع احتمالية أقل من 2كم على الجزء الأوسط والجنوبي من الساحل الغربي، وأوضح أن الجو سيكون غائماً على المصايف وجنوباً، مع فرصة خلايا ممطرة ورطوبة عالية على الساحل الغربي،

ونصح كراني سكان المنطقة الشرقية بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال هذه الفترة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات الأرصاد: أمطار وبَرَد على 3 مناطق.. والغبار نصيب الرياض والشرقية

توقعات الأرصاد: أمطار وبَرَد على 3 مناطق.. والغبار نصيب الرياض والشرقية

«المياه الوطنية» تعلن إطلاق الخدمات الإلكترونية في المنطقة الشرقية

«المياه الوطنية» تعلن إطلاق الخدمات الإلكترونية في المنطقة الشرقية

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم بكافة المناطق

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم بكافة المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة بهذه المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة بهذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هذه السنة.. لن نسافر
تدوينات حرة

هذه السنة.. لن نسافر

المزيد
البر الأعمى!
مقالات

البر الأعمى!

المزيد
الطوفان القادم (12)
مقالات

الطوفان القادم (12)

المزيد
هؤلاء الأشخاص.. فراقهم فراغ
مقالات

هؤلاء الأشخاص.. فراقهم فراغ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>