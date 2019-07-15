طقس شديد الحرارة على «الشرقية» .. و«كراني» يُحذر من التعرض للشمس

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توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنها ستتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة في الظل، ما ينبئ بطقس شديد الحرارة على المنطقة .

وقال كراني عبر حسابه الرسمي في تويتر: ستكون الرؤية ما بين 3- 7كم ، مع احتمالية أقل من 2كم على الجزء الأوسط والجنوبي من الساحل الغربي، وأوضح أن الجو سيكون غائماً على المصايف وجنوباً، مع فرصة خلايا ممطرة ورطوبة عالية على الساحل الغربي،

ونصح كراني سكان المنطقة الشرقية بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال هذه الفترة.