«ساما تهتم » تستقبل شكاوى العملاء على المصارف المتأخرة في تركيب وصيانة أجهزة مدى

تواصل – الرياض:

أتاحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، خدمة “ساما تهتم” الإلكترونية، المتعلقة بتقديم الشكاوى والاعتراضات على تأخر البنوك في صيانة الأجهزة المعطلة أو تركيب الأجهزة الجديدة، بما في ذلك محطات الوقود التي تأخر تركيب أجهزة “مدى” بها.

أوضح ذلك المتحدث باسم اللجنة الإعلامية للمصارف السعودية، طلعت حافظ، وقال إن من أبرز التحديات أمام خدمة السداد عبر مدى وغيرها من الخدمات المصرفية للعديد من القطاعات المستهدفة عدم التزام القطاع المستهدف بتوفير الأجهزة بالمواقع التجارية.

وفي سياق متصل ذكر عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف شنان الزهراني، أنه لم يتم تركيب سوى 40% من أجهزة بطاقة “مدى” بالمحطات، مضيفا أنه من المتوقع أن نصل النسبة إلى 60% في المدن والمناطق الحضرية.