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«ساما»: ارتفاع حجم تداول العملة المعدنية 200%

«ساما»: ارتفاع حجم تداول العملة المعدنية 200%
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تواصل – الرياض:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن ارتفاع حجم تداول العملة المعدنية للإصدار السادس المتداولة خارجها، في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 248.833 مليون ريال، مقابل 82.377 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الماضي، أي بارتفاع يتجاوز 200%.

وشهد مايو الماضي ارتفاعا في تداول العملة المعدنية بلغ 292.504 مليون ريال، مقارنة بـ270.645 مليون ريال في أبريل الفائت، أي بارتفاع 20%، في حين كان حجم العملة المعدنية المتداولة خارج «ساما» في مارس الماضي 248.833 مليون ريال.

وأوضح الإحصاء أن فئة الـ100 هللة كانت الأكثر تداولا خارج المؤسسة في مايو الماضي، إذ بلغت 119.386 مليون ريال، لتأتي عقبها فئة الـ200 هللة 67.163 مليون ريال، ثم فئة الـ50 هللة بمجموع 66.671 مليون ريال. وتوزعت بقية العملة المعدنية على الفئات الأخرى.

كما أوضح الإحصاء أن حجم العملة الورقية المتداولة خارج المؤسسة للإصدار السادس في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 72.329 مليار ريال، مقارنة بقيمة 63.119 مليار ريال للربع الرابع من 2018، بارتفاع 12.5%، بينما بلغ حجم تداول العملة الورقية في مايو الفائت ليصل إلى 104.677 مليارات ريال.

وبين أن فئة الـ500 ريال تعد الأكثر تداولا من العملة الورقية، لتصل إلى 75.403 مليار ريال، ثم فئة الـ100 ريال بحجم تداول وصل إلى 20.867 مليار ريال.

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