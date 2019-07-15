جدة.. تنفيذ حكم القتل في الباكستاني «مسلم خان»

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.

وأوضحت الوزارة في نص البيان أنه تم القبض على المدعو / مسلم خان ارسلا خان – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / مسلم خان ارسلا خان، اليوم الاثنين الموافق 12 / 11 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت الوزارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها ، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع ، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها ، مستمدة منهجها من شرع الله القويم ، وحذرت كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.