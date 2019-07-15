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«السديس» لمنسوبي جوازات مطار المدينة: جهودكم كبيرة في خدمة الحجيج

«السديس» لمنسوبي جوازات مطار المدينة: جهودكم كبيرة في خدمة الحجيج
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تواصل – واس:

تفقد معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس صالات الحج بالمطار للوقوف والاطلاع على آلية عمل موظفي الجوازات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام .

وأشاد السديس بجهود موظفي جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة .

واجتمع معاليه مع أعضاء غرفة العمليات المشتركة بالمطار خلال زيارته ،  وقال معاليه لمنسوبي الجوازات ” أنتم تبذلون جهوداً كبيرة في خدمة الحجيج وهذا شرف عظيم وخدمة جليلة اصطفاها الله لكم، ولكم الأثر الكبير والبصمة العظيمة التي تنطلق من الإيمان المطلق بهذه الرسالة الملقاة على عاتقكم لخدمة ضيوف الرحمن ” .

من جهته قدّم قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير شكره وامتنانه لمعالي الدكتور عبدالرحمن السديس على هذه الزيارة والكلمات التي كان فيها الكثير من التحفيز والتشجيع لمنسوبي الجوازات في المطار الذين يبذلون جهوداً كبيرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام .

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