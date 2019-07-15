دماء على جدار مقبرة المجاردة.. سيارة تنشطر 3 أقسام ووفاة 5 أشخاص

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تواصل – عسير:

تسبب حادث مروري مروع، وقع مساء أمس الأحد، في وفاة خمسة شبان وإصابة اثنين بإصابات بليغة، وذلك في ساعةٍ متأخرة من مساء أمس الأحد، في محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري؛ وقال إن فرق الإسعافية بالهلال الأحمر في عسير باشرت حادث اصطدام سيارة في أسفل عقبة سنان (مركز خاط).

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ عند الساعة ٢٣:٢٢ مساءً، تم توجيه فرقتي إسعاف على الفور، حيث اتضح وجود خمس وفيات وإصابتين بليغتين، وتم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وجرى نقل الحالتين عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى المجاردة.

إلى ذلك قالت مصادر إن مركبة تُقل سبعة شبان من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية كانت تسير بسرعة عالية في مركز خاط وفقد قائدها السيطرة عليها لتنحرف وتصطدم بجدار مقبرة مجاور للطريق، حيث انقسمت المركبة إلى ثلاثة أجزاء، وتوفي في الحال خمسة من الشباب بينما نُقل اثنان إلى مستشفى المجاردة العام.

وناشد عديد من المواطنين بإنهاء الالتفات للطريق الذي وقع عليه الحادث واعتماد ازدواجيته لا سيما وهو البوابة الجنوبية لمحافظة المجاردة والرابط بين محافظتَي المجاردة والنماص والذي يعاني الإهمال رغم الكثافة المرورية في غالب فصول السنة والمواسم الدراسية، كما أن المطالبة باستحداث فرع للهلال الأحمر وللدفاع المدني بالمركز ملحّة، وذلك لما شهده الطريق من حوادث مميتة.

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