علامات تدل على اقترابك من نوبة قلبية قاتلة.. كيف تتجنبها؟

تواصل – وكالات :

أوصى أطباء ومختصون في أمراض القلب مرضى السكر وضغط الدم والكوليسترول وأصحاب الأوزان الزائدة بضرورة المراجعة الدورية للطبيب.

وقال المختصون إن ذلك يساعد في اكتشاف الأعراض الأولية للنوبات القلبية أو أمراض القلب التاجية ما يجنب المرضى من خطر النوبات القاتلة (السبب الرئيسي للوفاة حول العالم).

وكشف مدير مختبر قسطرة القلب الدكتور تشارلز تشامبرز وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية ، عن علامتين تحذيريتين للإصابة بنوبة قلبية، أولاهما الشخير، خاصة بصوت عالٍ وبشكل غير عادي، إذ يبدو النائم كأنه يلهث أو يختنق، ما يهدد بتوقف التنفس أثناء النوم، وحين يحدث هذا التوقف للحظات قصيرة عدة مرات ليلا، يتعرض القلب لضغوط إضافية تؤدي في نهاية المطاف إلى نوبة قاتلة تبدأ بضغط في منتصف الصدر وألم شديد في الذراعين وشعور بالدوار والغثيان.

أما العلامة الثانية فهي مشاكل المعدة تبدأ بعسر الهضم وحرقة وآلام في المعدة، ما يحذر بنوبة قلبية وشيكة، والمرأة أكثر عرضة لهذا العرض من الرجل. يذكر أن مصطلح «مرض القلب التاجي» هو إعاقة تدفق الدم في القلب، بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية.