المملكة أكبر سوق للعطور بالشرق الأوسط.. وبيع 3 قوارير كل ثانية

تواصل – الرياض:

تتربع المملكة على صدارة سوق العطور بمنطقة الشرق الأوسط، وتأتي من بعدها دولة الإمارات العربية، وتليها دولة الكويت التي تعد السوق التجريبي لخليط العطور شرقاً وغرباً.

وقد بلغت مبيعات العطور في الشرق الأوسط 70% من مجمل مبيعات مستحضرات التجميل، حيث تباع 3 قوارير عطر كل ثانية، بينما من المتوقع أن يبلغ مجموع المبيعات عام 2021 إلى 8.5 مليار دولار بدلا من 5.7 مليار عام 2018، أما شراء العطور عبر الإنترنت فيقتصر على 3% من المبيعات في الشرق الأوسط، وتصل إلى 10-15% بالعالم.

وتقول إحصائية أعدتها واحدة من دور العطور الفرنسية الكبرى، أن المستهلك العربي يفضل تجربة العطر قبل شرائه، كما يشتري غالبا 3 قوارير من عطره المفضل دفعة واحدة “للمنزل والعمل والسيارة”.

وتضيف الإحصائية أيضاً إلى أن 60% من مجتمع الشرق الأوسط يبحثون عن العطور المحلية، في حين يهتم الجيل الجديد بالحديثة منها، مشيرة إلى أن سوق العطور العربية، المملكة بشكل خاص؛ أصبحت مفتوحة على العالم، لاسيما بعد دخول العود إلى الصنّاع العالميين منذ عام 2007.