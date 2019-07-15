الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

دماء على جدار مقبرة المجاردة.. سيارة تنشطر 3 أقسام ووفاة 5 أشخاص

دماء على جدار مقبرة المجاردة.. سيارة تنشطر 3 أقسام ووفاة 5 أشخاص

«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب

«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب

جريمة مروعة.. مجهول يقتل مدرباً داخل أحد الأندية في الرياض

جريمة مروعة.. مجهول يقتل مدرباً داخل أحد الأندية في الرياض

وزير التعليم يتحدث عن لائحة الوظائف وسلم الرواتب.. هذا ما قاله (فيديو)

وزير التعليم يتحدث عن لائحة الوظائف وسلم الرواتب.. هذا ما قاله (فيديو)

مكة.. التشهير بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات

مكة.. التشهير بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن معاقبة مستأجري محطة وقود في مكة المكرمة والعامل المسؤول من جنسية هندية، بالتشهير، بعد أن ثبت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكماً أدان المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.

وكان مراقبو الوزارة قد ضبطوا المحطة الواقعة على طريق الطائف السيل، بعدما اتضح أنها تعرض وتبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات، كما لوحظ الإهمال بعدم تنظيف خزانات الوقود، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة» تتيح تعديل السجل التجاري للشركات إلكترونياً عبر هذا الرابط

«التجارة» تتيح تعديل السجل التجاري للشركات إلكترونياً عبر هذا الرابط

منشأة تعرض مواد بترولية غير مطابقة بمكة.. و«التجارة» تتفاعل

منشأة تعرض مواد بترولية غير مطابقة بمكة.. و«التجارة» تتفاعل

تعرف على نظام التجارة الإلكترونية الجديد ومزاياه للمستهلك

تعرف على نظام التجارة الإلكترونية الجديد ومزاياه للمستهلك

الغرامة والتشهير لمنشأة تبيع إطارات منتهية الصلاحية في مكة

الغرامة والتشهير لمنشأة تبيع إطارات منتهية الصلاحية في مكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هذه السنة.. لن نسافر
تدوينات حرة

هذه السنة.. لن نسافر

المزيد
البر الأعمى!
مقالات

البر الأعمى!

المزيد
الطوفان القادم (12)
مقالات

الطوفان القادم (12)

المزيد
هؤلاء الأشخاص.. فراقهم فراغ
مقالات

هؤلاء الأشخاص.. فراقهم فراغ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>