مكة.. التشهير بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن معاقبة مستأجري محطة وقود في مكة المكرمة والعامل المسؤول من جنسية هندية، بالتشهير، بعد أن ثبت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكماً أدان المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.

وكان مراقبو الوزارة قد ضبطوا المحطة الواقعة على طريق الطائف السيل، بعدما اتضح أنها تعرض وتبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات، كما لوحظ الإهمال بعدم تنظيف خزانات الوقود، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.