الإطاحة بسارق سيارة أطلق النار على دورية أمن في عسير

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة عسير من ضبط سارق سيارة، أطلق النار على دورية لرجال الأمن، ولاذ بالفرار، حيث ضبط بحوزته أكثر من 500 قرص كبتاجون مخدر.

وفي التفاصيل، صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعة الـ8:30 مساء يوم الجمعة ١٤٤٠/ ١١/ ٩هـ، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها؛ وذلك للتحقق من وضعها، بادر مَن فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ وهو ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل، وتعقُّب المركبة، والقبض على قائدها.

وأضاف متحدث شرطة عسير، أن الشخص المضبوط مواطن في العقد الرابع، وتم ضَبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح أنها مسروقة، كما ضُبط بحوزته (502) قرص كبتاجون؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن، ونقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.