خلال الصيف.. 4 خطوات للوقاية من حرائق المطابخ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من مخاطر الزيوت في المنزل، كما حددت 4 خطوات للحماية من حرائق المطابخ الناجمة عن الزيوت، خاصة خلال الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، فيديوجراف يوضح أن عملية القلي في الزيت أو غيره من الدهون من أكثر الطرق التي تؤدي إلى حرائق المطابخ.

وأضاف المدني أنه “يجب عدم ترك الزيت على موقد الغاز دون رقابة، ومتابعة العاملات بالمنزل وزيادة وعيهن بذلك”، مضيفةً أنه يجب التنظيف الدائم لموقد الغاز من آثار الزيوت المنسكبة.

وفي حالة اشتعال النيران في الزيت، أوصت المديرية بإغلاق الموقد للتقليل من حرارة الاشتعال إلى جانب تغطية الوعاء المشتعل بوعاء أكبر منه لاحتواء النيران أو بقطعة قماش مبللة.