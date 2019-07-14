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«العمل» تعلن تسوية 1313 قضية عمالية بقيمة 27 مليون ريال

«العمل» تعلن تسوية 1313 قضية عمالية بقيمة 27 مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر أن عدد القضايا التي تمت تسويتها ودياً وانتهت بالصلح منذ بداية العام الجاري بلغ 1313 قضية، فيما بلغ إجمالي الحقوق المالية المستردة فيها قرابة الـ27 مليون ريال.

وأشارت الإدارة، في تقريرها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 إلى أن مجموع الدعاوى التي جرى رفعها خلال هذه الفترة تجاوز ٢٧٠٠ دعوى عمالية، منها ٨٥٥ دعوى أحيلت للمحكمة العمالية.

وأضافت أن عدد المواطنين المقدمين للدعاوى تجاوز عدد مقدمي الدعاوى من الجنسيات الأخرى بنسبة 25%.

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