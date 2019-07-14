طيار يكشف سبب المطبات الهوائية بمطاري المدينة وأبها (فيديو)

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أوضح الطيار المدني الكابتن عبد الله الغامدي، أن طبيعة الأرض البركانية في المدينة المنورة، هي سبب المطبات الهوائية أثناء النزول بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وخاصة في فصل الصيف.

وأضاف أن طبيعة الأرض الجبلية في عسير تُسبب أيضاً المطبات الهوائية في أجواء مطار أبها، موضحاً أن العلاج والحل للتغلب على فوبيا الطيران يتمثل بالتوكل على الله والثقة به ثم بالنفس وطرد الوساوس المتحكمة في المسافر.

وقال الغامدي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “دائماً يشعر المسافر بالقلق نتيجة المطبات الهوائية أثناء النزول بمطار المدينة المنورة؛ وخاصة في فصل الصيف، والسبب كما تشاهدون طبيعة الأرض البركانية التي تمتص حرارة الشمس وتثيرها في طبقات الجو كزوابع هوائية لتهتز الطائرة أثناء المرور من خلالها”.

وتابع أن المشاهد التي التقطت من الأجواء هي “فوهات بركانية”، مقترحاً في هذا الصدد على من يرغب تفادي قلق المطبات الهوائية، بتوقيت رحلاته في الليل أو الصباح الباكر.