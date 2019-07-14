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وزير التعليم يتحدث عن لائحة الوظائف وسلم الرواتب.. هذا ما قاله (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رسالة للمعلمين قال فيها: “إن أي معلومات سلبية حول سلم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ثقوا بأنها غير صحيحة وأنها تأتي من مصادر غير موثوقة”.

وأضاف آل الشيخ أن هذا السلم واللائحة الجديدة هي عنصر أساس وإيجابي جداً في تطوير العملية التعليمية بأنها محطة إيجابية وتطوير كبير جداً وفيه إن شاء الله خير، مبشراً المعلمين والمعلمات بأشياء إيجابية أكثر خلال الأسابيع المقبلة، قاطعاً على نفسه عهداً كوزير للتعليم ومسؤول أمام الله ثم ولاة الأمر بأنه ما يقوله حول اللائحة هو الصحيح.

وتابع آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية: “سيكون هنالك جهات لها أغراض تحاول أن تفسر الإيجابي بالسلبي وللأسف هناك جهات خارجية وهناك جهات مع الأسف قد يكونون مضللين – وهم قلة والحمد لله – أو استمعوا بطريقة خاطئة وواجبنا نحن كوزارة وهذا جزءٌ من واجبنا أننا نوضح وننشر اللائحة وننشر السلم ونوضح للجميع أنها محطة إيجابية وتطوير كبير جداً وفيه إن شاء الله خير”.

واستطرد وزير التعليم قائلاً: “أنا الحمد لله مطمئن وواثق إن شاء الله وإذا كانت هناك أي معلومات سلبية فثقوا بأنها غير صحيحة وأنها تأتي من مصادر غير موثوقة”.

وأضاف: “إن شاء الله سأكون مسؤولاً أمام الله ثم أمام ولاة الأمر في أن ما أقوله هو الصحيح لكم زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات إن هذه – اللائحة – هي عنصر أساس إيجابي وسيتبعها إن شاء الله في الأسابيع القادمة أشياء إيجابية أكثر للمعلمين والمعلمات”.

وخاطب وزير التعليم المعلمين والمعلمات: نحن نريد فقط أن يهتموا فقط بأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، نريد أن نطمئن جميع مواطني المملكة العربية السعودية، أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم، لأننا نحن مستخدمون من أجل خدمة الطلاب والطالبات.

وختم وزير التعليم بقوله: “نحن جميعنا في وزارة التعليم مكلفون من ولاة الأمر بأن نكون خدّاماً لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأن نصل بهم إلى مستوى تنافسي في العالم، وأن نؤهلهم لأن يكونوا مواطنين صالحين مخلصين لوطنهم وولاة أمرهم يتمثلون بقيم هذا الدين العظيم وهذا الوطن ويتميزون بالوسطية والاعتدال”.

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