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جامعة الأميرة نورة توضح حقيقة «القبول اليدوي»

جامعة الأميرة نورة توضح حقيقة «القبول اليدوي»
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تواصل – الرياض:

نفت جامعة الأميرة نورة بالرياض ما تردد وتم تداوله مؤخراً عن وجود قبول يدوي للطالبات المتقدمات للدراسة في الجامعة.

وأوضحت أن القبول للطالبات بالجامعة يتم إلكترونياً، عن طريق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية لجميع التخصصات، مشيرةً إلى أنه انتهى في 23/ 10/ 1440هـ الموافق 26/ 6/ 2019م.

يُذكر أن الجامعة أعلنت الخميس الماضي نتائج المقبولات لجميع الكليات عبر بوابة القبول الموحد للطالبات، وبدء فترة تأكيد القبول التي تستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم غدٍ الاثنين.

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