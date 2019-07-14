بالفيديو.. فزعة من «شرطة الرياض» لرد حق موظفة أمن اعتدى عليها «مجهول هوية»

تواصل – الرياض:

تمكنت شرطة العاصمة الرياض من القبض على شخص مخالف، وذلك بسبب تهجّمه على موظفة أمن تعمل في حديقة شرق الرياض، وذلك أثناء تأدية عملها.

ووثق للواقعة ونشرها على مواقع التواصل الإعلامي “سعود الشيباني”، الذي كان مرافقا للحملات الميدانية المشتركة، التي تعمل على تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في كل مناطق المملكة.

وذكرت الموظفة، أن الشخص المتهجم مخالف ويعمل في تأجير “السكوترات” داخل الحديقة بطريقة مخالفة، مشيرة إلى أنه تطاول عليها أثناء عملها هو وأخوه، ووصل الأمر إلى أن تجرأ ومد يده عليها، مؤكدة أن هناك شهود على الواقعة، لتتحرك الجهات الأمنية بناءً على معلوماتها وتلقي القبض عليه.