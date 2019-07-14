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عودة قوية لـ«الليموزين الأبيض» بشوارع المملكة.. تعرف على السبب

عودة قوية لـ«الليموزين الأبيض» بشوارع المملكة.. تعرف على السبب
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تواصل – الرياض:

أبدى متعاملون مع خدمة سيارات النقل عبر التطبيقات استياءهم بسبب ارتفاع الأسعار خلال الشهور الماضية بعكس البدايات الأولى لانتشار الخدمة في المملكة قبل نحو عامين.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار متزامنا مع ارتفاع الوقود خلال السنة الماضية كان مقبولا، إلا أنه لا يجد التبرير الكافي خلال هذا العام، منوهين إلى ارتفاع الأسعار يأتي مع الاعلان عن استحواذ شركة أوبر على كريم، مما يعد سيطرة على السوق في ظل عدم وجود منافس حقيقي.

وقال متعاملون مع الشركتين أن الهيئة العامة للنقل لا تحقق التجاوب المطلوب مع الشكاوى للعملاء من هذه الخدمات التي اعتبرت في بداية انطلاقتها في مختلف مدن المملكة مميزة في أسعارها، واعداد سياراتها واستجابتها السريعة والعمل على إرضاء الزبون.

وقال متعاملون مع سيارات التطبيقات -وفقًا لـ “الرياض”-  أنه من الملاحظ الآن عودة سيارات التاكسي الأبيض “الليموزين” بكثرة، مبررين ذلك بأن أسعارها أفضل من التطبيقات وقابلة للتفاوض والتخفيض، ورغم أنها تقل من حيث جودة الخدمة إلا أنه أرحم للزبون من التطبيقات عالية السعر.

من جهتهم رأى عاملون سعوديون في سيارات التطبيقات مع شركتي أوبر وكريم  أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار الوقود، وأيضا بسببالاندماج المتوقع بين الشركتين في أعمالهم بالمملكة.

يذكر  أن عدد المواطنين المسجلين كقائدي مركبات توجيه بالتطبيقات بشركتي أوبر وكريم يبلغ أكثر من 500 ألف مواطن يعملون بدوام كامل أو بشكل جزئي، حسبما أعلنت من قبل الهيئة العامة للنقل.
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