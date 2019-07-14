هل يزيد دعم حساب المواطن بعد رفع أسعار البنزين؟.. توضيح رسمي

تواصل – فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن على موقع “تويتر”؛ على عدد كبير من الاستفسارات الواردة حول زيادة أسعار البنزين الأخيرة، وارتباط ذلك بقيمة الدعم.

وأوضح حساب المواطن، في رده على سؤال عن “إمكانية زيادة قيمة الدعم بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود” بقوله إنه: تمّت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في “حساب المواطن”، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وأعلنت “أرامكو السعودية” الليلة الماضية في بيان لها، أسعار البنزين المحدّثة للربع الثالث 2019، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019.

ورفعت “أرامكو” سعر “بنزين 91” (من 1.44 ريال إلى 1.53 ريال لكل لتر)، كما رفعت سعر “بنزين 95” (من 2.10 ريال إلى 2.18 ريال لكل لتر)، وذلك مقارنة بالربع السابق.

وقالت “أرامكو” في بيانها، إن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبل الحكومة، مبينة أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

لمعرفة قيمة الدعم عبر حاسبة الدعم التقديرية اتبع الرابط التالي