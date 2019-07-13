«التعليم» : الحد الأدنى والأعلى في سلم الرواتب الجديد صحيح

تواصل – الرياض :

أوضحت وزارة التعليم أن شريحة سلم الرواتب للمعلمين والتي بينت الحد الأعلى والأدنى للرواتب صحيحة .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي إن الشريحة الخاصة بسلم الرواتب تم عرضها ضمن العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية ، وبينت الشريحة الحد الأعلى لرواتب المعلمين الجدد في رتب ” ممارس و متقدم وخبير ” .

وحسب الشريحة فإن الحد الأعلى للمعلم الممارس يبلغ 16390 ريال ، فيما يصل إلى 19450للمعلم المتقدم ، ويبلغ الحد الأعلى للمعلم الخبير 23170 إلى 25000 ريال .

وأوضح ” العصيمي” أن هذا التقسيم لا يتعارض مع السلم إذ إن المستويات الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.