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رسمياً ..العثور على جثة «مفقود شلالات نياجرا» بكندا 

رسمياً ..العثور على جثة «مفقود شلالات نياجرا» بكندا 
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت السُلطات الكندية أن الجثة التي تم العثور عليها قبل يومين ، تعود للمواطن المفقود قاسم يحي عداوي .

وقال الدكتور محمد عداوي قريب المبتعث قاسم عداوي ” مفقود شلالات نياجرا” ، إن السلطات الكندية طابقت البيانات والبصمات المرسلة من السلطات الأمريكية ، وثبت أن الجثة تعود للمبتعث المفقود .

وأوضح عداوي أنه بعد مطابقة صورة الأسنان من الطبيب الشرعي بكندا ، وإجراء كافة الفحوصات المطلوبة للتأكد ، أعلن رسميا من الجانب الكندي أن الجثة تعود للمبتعث قاسم يحي عداوي .

وباشرت القنصلية السعودية في نيويورك ،قبل أيام ، بلاغا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا ، حيث كان المفقود في رحلة عائلية وترك أسرته في السيارة ونزل لالتقاط صور ، لتُبلغ زوجته السلطات فور اختفائه .

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