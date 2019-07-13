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وظائف موسم الحج للمواطنين والمقيمين.. إليكم رابط التسجيل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق، (بوابة أجير) بهدف تنظيم وتشجيع العمل المؤقت في موسم الحج، وتلبية لاحتياجات الموسم، وخدمةً لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل الشركات العاملة في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

وتوفر “بوابة أجير” سوق عمل إلكتروني تُعرض من خلاله فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج، حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية، كما يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة.

وتتيح الخدمة للمنشآت توظيف قوى عاملة بشكل مؤقت خلال موسم الحج من خلال إصدار التصاريح عبر البوابة بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوى العاملة.

ودعت الوزارة شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات بوابة أجير، والتسجيل عن طريقهذا الــرابــط

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