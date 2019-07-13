أول حالة ولادة في حج هذا العام.. ماذا سماه والداه؟

تواصل – واس:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، عن تسليم أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد، حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة، واتفقا على تسميته بـ”أحمد المدينة”.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة؛ لتسهيل الإجراءات عليهم، حيث عبّر الحاج ديل شاد عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى، موضحاً أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار أحمد المدينة، اسماً للمولود.

وأضاف الجاسر أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها الولادة.