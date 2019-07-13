لغز هرب الشباب وفتح رجل الأمن للسيارة المتوقفة.. توضيح مهم من «شرطة مكة»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شرطة مكة المكرمة بياناً توضيحياً لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لدورية أمنية بجدة أثناء تعاملها مع سيارة متوقفة، وذكر متداولو المقطع أن رجل الأمن قام بكسر زجاج السيارة.

من جهته صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب، أنه إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار.

وأوضح الرائد عبدالوهاب، أنه عند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الآثار والأدلة والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه.