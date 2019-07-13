السجن والغرامة للسارق الملثم في جدة ..كشفه مقطع فيديو

تواصل – جدة:

أصدرت إحدى محاكم جدة حكماً قضائياً على مواطن، بعد إدانته بسرقة محتويات سيارة، وذلك بسجنه ستة أشهر وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، بعدما أثبت مقطع فيديو استخدامه سيارته الخاصة في عملية السرقة.

واستندت المحكمة إلى مقطع فيديو يوثق لشخص مجهول يظهر ملثماً وهو يترجل من سيارة، ويسرق مقتنيات ومبالغَ نقدية من سيارة أخرى، ثم يلوذ بالفرار، حسب ما جاء في ‘ عكاظ’.

إلى ذلك أقر المتهم بملكية السيارة التي ظهرت في مسرح الجريمة، لكنه أنكر أن يكون هو السارق، وتمسك ببراءته، فسألته المحكمة بشأن ما إذا كان هناك شخص غيره يستخدم السيارة بمفتاح آخر؟ ليجيب بالنفي.

ولكون السيارة المستخدمة مملوكة للمتهم، ولا يتهم أحداً بسرقتها، وهي حديثة الصنع ويصعب فتحها بأي مفتاح آخر، ولأن الإنسان مسؤول عما تحت يده، قررت المحكمة إدانة المتهم، وإصدار عقوبة نهائية بحقه.