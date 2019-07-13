بعدما أثارت جدلاً.. محافظ الطائف يوقف مبادرة «عينك على الطائف»

تواصل – الطائف:

أصدر محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، توجيهاً يتم بموجبه إيقاف مبادرة “عينك على الطائف”، وذلك بناءً على ما أثارته من جدل بين أوساط المجتمع المحلي؛ بسبب إعلان عنها تتضمن مشاهد لا تمثل أبناء المحافظة، مثلما رأوا.

وطالب المحافظ بضرورة إعادة صياغة المبادرة مرة أخرى حتى تظهر بالشكل المطلوب، كما دعا للتركيز على الإيجابيات والتشجيع عليها، حسبما ورد في صحيفة “عكاظ”.

يذكر أن المبادرة نشرت مقطع فيديو ترويجي على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة شباب من الطائف بملابس نوم وسراويل قصيرة يرتادون الأسواق وسط نظرات استياء المجتمع.

وواجه بعض المسؤولين وأهالي المحافظة المبادرة بانتقادات حادة، مطالبين بإلغائها؛ وهو ما دفع القائمين عليها للاعتذار مؤكدين أن ما حدث لم يكن عن قصد.