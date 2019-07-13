خلال 21 شهراً.. ضبط 3.4 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

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نشرت وزارة الداخلية آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت العام الماضي 26 / 2 / 1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 8 / 11 / 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في جميع مناطق المملكة 3489854 مخالفاً، منهم 2721206 مخالفين لنظام الإقامة، و538862 مخالفاً لنظام العمل، و229786 مخالفاً لنظام أمن الحدود، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والتستر عليهم 3996 شخصاً.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 58843 شخصاً، 47% منهم يمنيو الجنسية، و50 % إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2558 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

أما إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1380 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1343 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 37 سعودياً، ومن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12702 وافد مخالف، منهم 10866 رجُلاً، و1836 امرأة.

وجرى إيقاع العقوبات الفورية بحق 496525 مخالفاً، وإحالة 450109 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 575775 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 868065 مخالفاً.