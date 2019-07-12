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اندلاع حرائق في جبل «ضرب» بمحايل عسير.. والدفاع المدني يباشر

اندلاع حرائق في جبل «ضرب» بمحايل عسير.. والدفاع المدني يباشر
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في محايل عسير اليوم الجمعة إخماد حرائق اندلعت بأعشاب وشجيرات بأعلى قمة جبل ضرم شمال المحافظة، وفي عدة مواقع متفرقة من الجبل على مساحة إجمالية بلغت ١٣٠٠ ×٤٠٠ متر.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العميد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فِرق الدفاع المدني باشرت أعمال إخماد الحريق بواسطة الآليات، ومنع وصولها للمنازل القريبة، فيما تم مباشرة إخماد بعض المواقع بطرق الإطفاء اليدوية نظرًا لعدم إمكانية وصول المعدات لتلك المواقع لوعورتها، وشدة انحدارها الصخري.

وأضاف العاصمي أن المهمة شارك فيها كل من فريق “ساعد” للبحث والإنقاذ وفريق “غوث” التطوعي، مشيرًا إلى أن الحادث لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد.

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