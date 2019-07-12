الإفراج عن «الرويلي» أقدم سجين سعودي بالعراق.. تعرّف على قصته

تواصل – الرياض:

قررت السلطات العراقية الإفراج عن المواطن السعودي ناصر مشهور الرويلي 53 عاماً، أقدم سجين سعودي في سجون العراق، وذلك بعد قرابة 23 عاماً قضاها داخل السجون العراقية.

وروى نجل المواطن الرويلي، ويدعى بشير ناصر الرويلي، قصة والده قائلاً: “إن والده وصل إلى المملكة سالماً بعد خروجه من السجون العراقية، بفضل من الله ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزارة الخارجية، والسفارة والقنصلية”.

وأضاف أن والده غادر للعراق عام 1995م لزيارة عدد من الأقارب، وتم سجنه على أثر ذلك بقضية كيدية حتى عام 2003م وخرج بعفو رئاسي، وبعد ذلك تم القبض عليه من قبل أشخاص وتسليمه للجهات الأمنية العراقية والأمريكية على أنه يقاتل ضد القوات في الأراضي العراقية، وفقاً لـ”الرياض”.

وتابع أن والده بقي منذ ذلك الوقت في السجون العراقية متنقلاً بين عدة سجون في العراق حتى أُفرج عنه ووصل أول أمس إلى أرض الوطن، مثمناً الجهود التي بذلت للإفراج عن والده.