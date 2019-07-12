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«سكني» يواصل تسليم الفلل الجاهزة في 20 مشروعاً

«سكني» يواصل تسليم الفلل الجاهزة في 20 مشروعاً
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تواصل – واس:

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، تسليم الوحدات السكنية في عدد من المشاريع الموجودة في عدد من مناطق المملكة، حيث سلمت الفلل الجاهزة خلال شهر يونيو الماضي في نحو 20 مشروعاً سكنياً، توزعت في 10 مناطق حول المملكة، بحيث تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز، وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحفي اليوم، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في نحو 3 مشاريع بمنطقة الرياض، شملت مشروع إسكان رماح، مشروع الإسكان في ثادق، ومشروع إسكان العيينة، إضافة إلى مواصلته للتسليم في مشروع الإسكان في الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من مشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، وكذلك (إسكان الأحساء 1 والأحساء 2) وإسكان حفر الباطن، كما شمل التسليم 4 مشاريع في منطقة جازان منها فلل سكنية في إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، مشروع الإسكان في أحد المسارحة، وإسكان صبيا، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تضمنت إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف، بالإضافة إلى مشروعين، هما: إسكان حائل ومشروع إسكان الشنان في منطقة حائل، ومشروع إسكان خيبر في المدينة المنورة، ومشروع إسكان المخواة في منطقة الباحة، ومشروع إسكان تبوك في منطقة تبوك، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ سبق وأعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً تضم فللاً بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك بعد أن كشفت عن إضافة مشروعي إسكان الضاحية في منطقة جازان، وإسكان أملج في منطقة تبوك، جميعها ضمن برنامج “سكني” الذي أطلق خلال عام 2017، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، وتوفر هذه المشاريع نحو 14 ألف وحدة سكنية، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج “سكني” لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وشدد السويلم على حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير المحلية والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017 المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما اختتمت 2018 المرحلة الثانية من برنامج “سكني” بتخصيص أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي متجاوزة بذلك الرقم المُستهدف في أول العام، وأعلنت الوزارة هذا العام عن استحقاق 200 ألف أسرة من المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لجميع الخيارات التي يوفرها برنامج “سكني”.

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