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هؤلاء المعلمون فقط يستحقون «العلاوة السنوية» دون غيرهم

هؤلاء المعلمون فقط يستحقون «العلاوة السنوية» دون غيرهم
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تواصل – الرياض:

قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، إن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات تمت مراجعتها طويلاً، خلال السنتين الماضيتين، وتم تحديثها وفقاً للمقارنات المعيارية.

وأوضح “الحمدان” خلال المؤتمر الصحفي حول اللائحة التعليمية الجديدة أمس، أن العلاوة حُدد استحقاقها فقط لأصحاب الأداء العالي من المعلمين دون غيرهم من أصحاب الأداء المتواضع، وذلك سعياً إلى تطوير المعلم.

يذكر أن اللائحة التعليمية الجديدة ركزت على تجويد التعليم، وتحسين مخرجاته، وتحفيز المعلم المتميز بعدة حوافز، ومساءلة ومحاسبة المقصر، وستكون هيئة تطوير التعليم شريكاً في عملية التطوير.

كما ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء من خلال الإثراء المعرفي والمهني للمعلم والمعلمة، وسيكون دورها مؤثراً مع بدء تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين، التي شددت عليها اللائحة.

وتعد اللائحة جزءاً من منظومة التطوير، وتشمل العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير قطاع التعليمي، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين.

ويتمثل التطوير المهني والشخصي للمعلمين في رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي، بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.

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