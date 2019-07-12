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تعرّف على فوائد وأضرار «طقطقة الرقبة»

تعرّف على فوائد وأضرار «طقطقة الرقبة»
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تواصل – وكالات:

يقوم العديد من الأشخاص بطقطقة الرقبة بهدف إراحتها، ولكن هل لذلك أية فوائد أو مخاطر؟ وكيف تتم الطقطقة؟ إليك التفاصيل.

لماذا تحدث طقطقة الرقبة

هناك ثلاثة أسباب وراء طقطقة المفاصل وبالأخص الرقبة، وهي على النحو التالي:

1- الغاز الهارب

تتواجد هناك سوائل في المفاصل، والتي تساعد العظام والأنسجة في التحرك مع بعضهما البعض بسهولة ويسر. هذه السوائل تحتوي على غاز الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون.

فيما يخص الرقبة بالتحديد، هناك مفاصل مزدوجة تضم كبسولات ممتلئة بالسوائل والغازات المذكورة سابقاً.

عندما تتمدد هذه الكبسولة في المفصل، يهرب الغاز بسرعة على شكل فقاعات، الأمر الذي يحدث صوت الطقطقة.

2- الحركة

عندما يتحرك أي مفصل، يؤثر على الأوتار والأربطة، بالتالي إذا تحركت الأوتار بشكل طفيف عن مكانها الطبيعي، ستسمع صوت الطقطقة عند عودتها إلى مكانها مجدداً.

3- التهاب المفاصل

إن كان أحد المفاصل مصاباً بالالتهاب، قد تفقد الغضاريف في المنطقة مرونتها، ويصبح المفصل أكثر صلابة، مُصدراً صوت الطقطقة عند الحركة.

مخاطر طقطقة الرقبة:

لا ينصح الشخص بطقطقة الرقبة من تلقاء نفسه، إذ إن هذه المنطقة تحتوي على العديد من الأوعية الدموية والأعصاب التي قد تكون عرضة للضرر نتيجة ذلك، إن كنت تعاني من ألم في رقبتك استشر طبيب مختص الذي يساعدك في ذلك.

بالنسبة لمخاطر طقطقة الرقبة، فهناك جدل حول المخاطر والمضاعفات المرتبطة بها، إلا أنه وبشكل عام تتمثل في:

السكتة الدماغية

من الممكن أن ينتج عن طقطقة الرقبة تمزق الشريان الفقري (vertebral artery) والذي يغذي الدماغ بالدم.

هذا التمزق من شأنه أن يصيب الشخص بالسكتة الدماغية.

الجلطات الدموية

تسبب طقطقة الرقبة الإصابة بالجلطات الدموية في منطقة الرقبة.

يعد هذا الأمر بالغ الخطورة، وذلك بسبب توقف إيصال الأكسجين إلى الدماغ نتيجة ذلك.

خشونة الركبة

تزيد طقطقة الرقبة من الضغط الواقع على المفاصل، وفي حال القيام بذلك كثيراً من شأنه أن يؤدي إلى عدم اتزان الرقبة وارتفاع خطر الإصابة بخشونة الركبة، أي تصبح الأنسجة في أطراف العظام ضعيفة.

قلة الحركة

مع الوقت واستمرار طقطقة الرقبة، تتضرر الأنسجة في العمود الفقري، الأمر الذي يحد من الحركة مستقبلاً وقد يرفع من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

الجدير بالذكر أن مخاطر طقطقة الرقبة تزداد مع التقدم بالعمر.

فوائد طقطقة الرقبة

تعتبر طقطقة الرقبة من الطرق المستخدمة للتخلص من الألم.

بالرغم من وجود العديد من المخاطر المرتبطة بها، إلا أن نسبة حدوثها تعد منخفضة نسبياً.

للحصول على النتائج المرجوة من طقطقة الرقبة يجب التوجه إلى شخص مختص يقوم بذلك، وتتمثل أهم الفوائد في:

التقليل من ألم وصداع الشقيقة

التخلص من ألم الرقبة

التخلص من ألم أسفل الظهر

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