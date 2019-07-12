«تقويم التعليم» تكشف شروط الحصول على الرخصة المهنية

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كشفت “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين بعد إقرار اللائحة الجديدة وسلم الرواتب.

وقالت “الهيئة”: “يجب الحصول على 50 درجة على الأقل إلى 60 لرخصة المعلم الممارس، ومن 70 إلى 84 للمعلم المتقدم، و85 درجة فأعلى لرخصة خبير، بجانب اشتراطات أخرى حدّدتها اللائحة”.

وأوضحت أن الاختبار يتكون من شقيْن: التربوي العام، والاختبارات التخصصية، والطاقة الاستيعابية ستكون 400 ألف مُختبر سنوياً بداية من العام المقبل.

وأضافت “الهيئة”: يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز أو لتحسين المستوى بعد مرور عام من تاريخ آخر اختبار، وحدّدت تجديد الرخصة كل خمس سنوات.