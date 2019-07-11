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دعاء مؤثر لـ«العم أمين» في لقاء تلفزيوني سابق (فيديو)

دعاء مؤثر لـ«العم أمين» في لقاء تلفزيوني سابق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعم أمين عبدالجواد، رحمه الله، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، خلال استضافته في لقاء سابق ببرنامج “يوم جديد”، على قناة المجد، حيث ختم اللقاء بدعاء مؤثر.

وقال العم أمين رحمه الله، في البرنامج، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه أما أني دعوت في صلاتي بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: (اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمَاً لاَ يَنْفَدُ، وأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعْ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعَدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأْلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ)، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يذكر أن العم أمين، تفرغ للدعوة منذ أكثر من 15 عاماً، واشتهر بالعمل في مجال الدعوة الإسلامية بين الجاليات خاصة الفلبينية والسيرلانكية ليسلم على يديه العشرات، كما عمل على حث الشباب عبر محاضراته للاستقامة والابتعاد عن السلوك السلبي والالتزام بالطريق القويم المعتدل.

وتعود أصول الراحل إلى المدينة المنورة، إلا أن أسرته استقرت في مدينة جدة بعد رحيل والده إليها بسبب العمل، وعرف بحبه للخير وبره بوالدته حيث لازمها لـ48 عاماً حتى تُوفيت.

وتفاعل آلاف المغردين مع وسم العم أمين في ذمة الله، الذي تصدر موقع “تويتر” اليوم الخميس، سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

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