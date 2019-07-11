متغيب منذ 78 يوماً.. أسرة مفقود الأحساء تناشد مساعدتها في البحث عنه

تواصل – الأحساء:

ناشدت أسرة الشاب تيسير أحمد محمد القويضي، بمحافظة الأحساء، مساعدتها في البحث عنه بعد تغيبه منذ 78 يوما تقريباً ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وكان الشاب القويضي قد خرج من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء يوم الاثنين، 17 شعبان الماضي، ولم يتم العثور عليه رغم تواصل عمليات البحث بمشاركة رجال الأمن والفرق التطوعية.

وكانت الجهات الأمنية قد استدعت جميع من له علاقة بتيسير وراجعت سجلات المكالمات الخاصة به للتوصل إلى أي معلومة دون فائدة.

يذكر أن الشاب تيسير أحمد محمد القويضي لا يعاني من أي مرض عضوي ولا نفسي، فيما تناشد أسرته كل من يعرف عنه شيئًا إبلاغ والده أو الاتصال بأي مركز شرطة.