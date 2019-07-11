الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الإعلان عن برنامج إلكتروني يتابع جميع العاملين الأجانب.. هكذا يفيد المواطن

الإعلان عن برنامج إلكتروني يتابع جميع العاملين الأجانب.. هكذا يفيد المواطن

الكشف عن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

الكشف عن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

العثور على مفقود الأفلاج ثابت الدوسري متوفى (فيديو)

العثور على مفقود الأفلاج ثابت الدوسري متوفى (فيديو)

قرار من «الجمارك» بشأن استيراد السجائر.. تُمنع في هذه الحالة

قرار من «الجمارك» بشأن استيراد السجائر.. تُمنع في هذه الحالة
0

تواصل – الرياض:

قررت الجمارك السعودية منع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية صالحة ومفعلة عليها، وذلك ابتداءً من تاريخ 23 أغسطس القادم.

وأوضحت الجمارك أن ذلك يأتي تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الخاصة بالأختام الضريبية والشروط والضوابط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بناء عليها.

وستُسهم الجمارك عبر منافذها الجمركية في تحقيق أهداف الأختام الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة‎ ‎العامة للزكاة والدخل التي تُعد أحد أهم شركاء الجمارك في العمل الجمركي.

ويستهدف تطبيق الأختام الضريبية على تعزيز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي ‏يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية وتعزيز القدرة أيضًا على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية إلى المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن قيام المملكة بالتحقق ‏من تحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة على هذا النوع من السلع، إضافة إلى تعزيز قدرة الجهات ذات العلاقة على تحليل ومراجعة ‏السلع المستوردة بهدف تحديد التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، وبخاصة منتجات التبغ وذلك للحد منها وتقليصها ‏إلى أكبر قدر ممكن.

كما أن تطبيق هذا النظام يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار‎ ‎اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (‏FCTC‏) من خلال القدرة على ‏تتبع منتجات التبغ المستوفية لتلك المعايير‎.‎

ويُعد الختم الضريبي علامة مميزة تأتي في شكل ملصق مادي أو ختم رقمي يحتوي على بيانات مشفرة، توضع على السلع الانتقائية المحددة ويتم ‏تفعيله بطريقة إلكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبُع يُلزِم منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة الالتزام بالمعايير الخاصة بالختم ‏والنظام وذلك للسماح لهم‎ ‎باستيراد وطرح تلك السلع للاستهلاك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

20 مليون ريال غرامات جمركية على الشركات والأفراد خلال 3 أشهر

20 مليون ريال غرامات جمركية على الشركات والأفراد خلال 3 أشهر

في جميع المنافذ.. «الجمارك» تواصل العمل خلال إجازة العيد

في جميع المنافذ.. «الجمارك» تواصل العمل خلال إجازة العيد

إحباط تهريب كمية كبيرة من «الكبتاجون» في حافلتي نقل معتمرين

إحباط تهريب كمية كبيرة من «الكبتاجون» في حافلتي نقل معتمرين

بدون رسوم.. إصدار تراخيص استيراد الحيوانات الحية للمملكة إلكترونياً

بدون رسوم.. إصدار تراخيص استيراد الحيوانات الحية للمملكة إلكترونياً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هؤلاء الأشخاص.. فراقهم فراغ
مقالات

هؤلاء الأشخاص.. فراقهم فراغ

المزيد
خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>