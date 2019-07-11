سفير أمريكا بالمملكة: الحرس الثوري يحدث الفوضى بالمنطقة ليجني الأموال

تواصل – وكالات:

قال سفير الولايات المتحدة بالمملكة، جون أبي زيد، إن الحرس الثوري الإيراني يجني الأموال من الفوضى التي يصنعها ويؤججها في المنطقة.

وأكد أبي زيد، إن الإيرانيين دائماً ما يقدمون من يخوض حروبهم نيابة عنهم، تشاهد ذلك مع حزب الله في لبنان، وتشاهده أيضاً من خلال ميليشيات تابعة للنظام الإيراني في العراق، كما نشاهده أيضاً في اليمن عبر الحوثيين، وفي نهاية المطاف، نشر مثل هذه الصعوبات والإرهاب وإيجاد فرص لتدمير الأماكن ينتقص من مكانة الدولة.

وأوضح السفير الأمريكي، أن المشكلة ليست مع الشعب الإيراني، وإنما مع الأنظمة التي تصدّر الإرهاب إلى دول هي في غنى عنه، حسبما صرح لـ«العربية».