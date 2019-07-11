توقعات «الحصيني» لطقس نهاية الأسبوع.. أجواء حارة ورياح نشطة

تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات، اليوم الخميس، أجواءً حارة نهاراً خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني – في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل تويتر – إن الأجواء خلال إجازة نهاية الأسبوع ستكون حارة نهاراً، مع وجود رياح نشطة على السواحل الشرقية والغربية.

ولفت إلى أن الطقس المتوقع لإجازة نهاية هذا الأسبوع، أجواء حارة نهاراً تميل إلى الحرارة في الثلث الأول من الليل، معتدلة في الثلث الثاني، لطيفة في الثلث الأخير على معظم المناطق، وتميل إلى البرودة خارج المدن ليلاً على الوسطى والشمالية في الساعات المتأخرة من الليل، مع رياح نشطة على الشرقية والساحل الغربي.