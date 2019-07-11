الكشف عن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

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كشف وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ستكون نافذة بعد 180 يوماً من إقرارها.

وقال الحمدان في مؤتمر صحفي اليوم: “نعمل حالياً مع وزارة الصحة لتحديث لائحة الوظائف الصحية، كذاك لائحة الوظائف الدبلوماسية ولائحة الوظائف الهندسية والمزايا المالية”.

الجدير بالذكر أن اللائحة التعليمية الجديدة ركزت على تجويد التعليم، وتحسين مخرجاته، وتحفيز المعلم المتميز بعدة حوافز، ومساءلة ومحاسبة المقصر، وستكون هيئة تطوير التعليم شريكاً في عملية التطوير، وستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء من خلال الإثراء المعرفي والمهني للمعلم والمعلمة، وسيكون دورها مؤثراً مع بدء تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين، التي شددت عليها اللائحة.

وتعد اللائحة جزءاً من منظومة التطوير، وتشمل العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير قطاع التعليمي، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين، من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي، بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.

للاطلاع على لائحة الوظائف التعليمية (هنا)