الإعلان عن برنامج إلكتروني يتابع جميع العاملين الأجانب.. هكذا يفيد المواطن

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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن مميزات برنامج التوطين الإلكتروني في توفير فرص عمل أفضل  للمواطنين، ومن أبرز أهدافه متابعة جميع العاملين “غير السعوديين” وذلك عن طريق آلية دقيقة لمتابعة طلبات التعاقد، وتجديد العقود في جميع الجهات الحكومية على جميع السلالم ووظائف البنود من مرحلة التعاقد إلى مرحلة إحلال المواطن على وظيفة مشغولة بوافد، حيث تتقدم تلك الجهات بالطلب آليًّا عبر شاشة طلب التعاقد.

ويتم تقديم الطلب إلكترونياً إلى وزارة الخدمة المدنية والتي بدورها تقوم بمراجعة الطلب والموافقة عليه أو رفضه مع إمكانية مراجعة طلبات التجديد من خلال الربط بين أنظمة الوزارة (جدارة ، دليل المؤهلات، توثيق، الوظيفة العامة).

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد نظمت اللقاء التعريفي ببرنامج “التوطين الالكتروني” والذي عقد في فندق هوليدي إن بالرياض صباح أمس الأربعاء بحضور نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، وسعادة وكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري الأستاذ ماجد بن عبدالعزيز بن بتال، وممثلي الجهات الحكومية وكبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها.

ويأتي برنامج “التوطين الإلكتروني” نتيجة لما تشهده وزارة الخدمة المدنية من تطورات سريعة وواسعة في كثير من المجالات، وما صاحب تلك التطورات من توسع بالأجهزة الإدارية واتباع أسلوب الخدمات الالكترونية باعتباره أسلوباً يلبي الاحتياجات المتغيرة والمتسارعة من الأعمال التي تحتمها خطط التنمية الطموحة عبر رؤية 2030.

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