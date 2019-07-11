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«هدف»: 5 أهداف حققها المخيم الإلكتروني تُمكّن مستفيديه بسوق العمل

«هدف»: 5 أهداف حققها المخيم الإلكتروني تُمكّن مستفيديه بسوق العمل
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تواصل – واس :

حقق برنامج المخيم الالكتروني، الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مؤخراً، خمسة أهداف تساعد على تمكين مستفيديه في سوق العمل، وتتمثل في تطوير مهاراتهم العملية، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، إضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلاً، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

ويُقدم المخيم الذي يتوفر على منصة “دروب” من خلال الرابط: www.doroob.sa ، ويستمر حتى يوم السبت 1 / 1 / 1441هـ عدداً من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، في تسعة مسارات، حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بثلاثة مسارات ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

ويستهدف برنامج المخيم الالكتروني، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وإحدى الشركات الوطنية، كافة شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة

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