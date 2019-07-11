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«البيئة» تُمهل المصانع ومحلات المياه «عاماً» لتصحيح أوضاعها

«البيئة» تُمهل المصانع ومحلات المياه «عاماً» لتصحيح أوضاعها
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تواصل – فريق التحرير :

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع المصانع ومحلات المياه .

وأصدرت الوزارة اللائحة الجديدة للجزاءات عن المخالفات للمصانع ومحلات المياه فيما أمهلتها عاما لتصحيح أوضاعها، يأتي ذلك  وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 249بتاريخ 20/ 5/ 1439.

وقالت الوزارة إن اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والجزاءات، تتضمن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما تشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.

وأضاف الوزارة أن المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب، كما تؤمّن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.

وأكدت أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.

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